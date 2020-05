Analiza privind volumul cererilor de acordare a indemnizației de șomaj tehnic arata o calmare a pieței, pe acest segment. Numarul celor pentru care firmele au depus, la inceputul lui mai, documentația pentru angajații trimiși in aprilie in șomaj tehnic nu este in creștere fața de luna precedenta. GdS a efectuat o analiza preliminara, utilizand datele furnizate de Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Dolj. Avand in vedere ca firmele trimit in primele zile ale lunii documentația on-line pentru obținerea indemnizației de șomaj de 75% din salariul de baza, se poate spune ca analiza…