- Un șarpe cu o lungime de peste un metru și jumatate a fost indepartat de jandarmi dintr-un spațiu verde, situat in apropierea unui centru comercial din Drobeta Turnu Severin. Un cetațean a sesizat la 112 prezența șarpelui pe strada M. Gușița, in apropierea unui parc frecventat de mai multe persoane,…

- Pompierii damboviteni au salvat de la inec, miercuri dimineata, 800 de oi. Ciobanul si mioarele au fost surprinsi de o viitura pe un izlaz din comuna damboviteana Cornesti si au ramas inconjurati de apa de aproximativ o jumatate de metru.

- Jandarmii prahoveni au intervenit, zilele trecute, pentru indepartarea unor șerpi din apropierea locuințelor. Interventiile au avut loc in Ploiesti, pe strada Unghiului, si in satul Posestii Pamanteni din comuna Posesti. Dupa o lunga perioada de hibernare, șerpii ies la soare si sunt tot mai prezenți…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte FRF, spune ca la faza din prelungirile meciului FCSB - Clinceni 2-2, cand Ureche respinge „capul” lui Oaida, mingea a intrat in poarta și trebuia acordat gol pentru roș-albaștri. „Da, eu cred ca a fost gol valabil. Uitați-va la mana portarului de la Clinceni, a lui…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a refuzat in urma cu o luna si jumatate o conversatie prin telefon cu noul secretar de Stat american, Antony Blinken, cerand sa fie sunat de presedintele SUA, Joseph Biden, afirma surse citate de postul israelian Kan si de site-ul Ynetnews.com,…

- Jandarmeria Romana anunta ca au fost date 650 de sanctiuni in urma protestelor organizate in 70 de localitati impotriva noilor restrictii anti-COVID. Valoarea totala a amenzilor a fost de peste 400.000 de lei, iar peste 200.000 de lei au fost valoarea sanctiunilor din Bucuresti.Mii de romani au iesit…

- „Un barbat in varsta de 35 ani care in jurul orei 14:00 a sunat la numarul unic 112 și a reclamat ca persoane necunoscute ii bat in ușa apartamentului. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat ca apelantul se afla sub influența alcoolului, iar in momentul in care a fost intrebat despre motivul…