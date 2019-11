Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, anunța ca PSD e extrem de mulțumit de scorul obținut de Viorica Dancila la alegerile prezidențiale și susține ca in PSD va avea loc o analiza pentru turul II. "Suntem la partid cu program de activitați. Suntem in discuție directa cu foarte mulți…

- Deși ecartul dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila este unul consistent, jocurile sunt departe de a fi facute. Finala prezidențiala inca se joaca și asta pentru ca in momentul de fața nu se știe exact unde vor merge voturile candidatului plasat pe locul 3 – Dan Barna.Electoratul USR-PLUS…

- Prezidentiabilul USR-PLUS, Dan Barna, a avut luni prima reactie despre rezultatele alegerilor prezidentiale, el spunand ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru ca nu a reusit sa intre in turul al doilea, alaturi de Klaus Iohannis.

- Dan Barna a declarat, intr-o conferința de presa, ca iși asuma intreaga responsabilitate pentru eșecul pe care l-a avut alianța USR PLUS la alegerile de duminica, in primul tur al alegerilor prezidențiale, și a declarat ca toata susținerea partidului merge acum catre Klaus Iohannis.

- Acum, Guvernul Orban se grabește sa ajunga la votul Parlamentului. Ar fi vrut cat mai repede, chiar in octombrie, dar PSD a impins votul in noiembrie. Pana atunci, e insa cale lunga. Dan Barna a afirmat ca nu da un cec in alb Guvernului Orban și ca dorește sa vada propunerile finale de miniștri,…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, il intreaba pe presedintele PRO Romania, Victor Ponta, daca faptul ca nu voteaza Guvernul Orban inseamna ca o sustine pe Viorica Dancila si se intoarce in PSD. Totodata, el spune ca nu stie daca ALDE mai are acelasi candidat la Presedintie ca Ponta. "Ca sa…

- Se pare ca procuroarea care i-a clasat dosarul lui Dan Barna, la inceputul anului, ar fi cerut atunci ca ancheta sa fie transferata la alt Parchet. Acum, cand Dan Barna cere ca dosarul sa-i fie preluat de DNA de la DLAF, aceeași procuroare ar solicita și ea ca ancheta sa se reintoarca la DNA, așa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca respingerea Rovanei Plumb reprezinta un ultim pas in degradarea totala a imaginii Romaniei in UE. Ponta susține ca ii va intreba pe foștii colegi din PSD: ”voi chiar nu v-ați saturat?”.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis,…