S-a stins ziaristul Valentin Boeru

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil in Suceava! Un tanar de 21 de ani, fara permis, a murit dupa ce a intrat cu motocicleta sub remorca unui tractor. Pe motor se mai aflau o tanara și un alt barbat, ambii suferind rani multiple in urma impactului.

- Dragoste si dincolo de moarte pentru doi pensionari, care au murit la diferenta de doar un minut unul de celalalt, in timp ce se tineau de mana. Cal Dunham, 59 de ani, si sotia lui, Linda, 66 de ani, au murit de Covid, desi erau vaccinati cu schema completa, insa ambii aveau ceva probleme de sanatate.…

- Incendiu intr o gospodarie din localitatea tulceana Closca.In aceasta dupa amiaza, salvatorii tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs intr o gospodarie din localitatea Closca, comuna Horia.Potrivit ISU Tulcea, la fata locului s au deplasat de urgenta trei echipaje, cu doua autospeciale…

- Fostul dirijor al Orchestrei de Muzica Populara "Rapsozii Botosanilor", maestrul Ioan Cobala, s-a stins din viata, vineri, la varsta de 74 de ani, a anuntat, pe contul sau de Facebook, Orchestra "Rapsozii Botosanilor". Ioan Cobala, care a fost si cetatean de onoare al municipiului Botosani, a decedat…

- Peste 80 de pompieri din sase judete au intervenit marti cu 23 de mijloace tehnice pentru localizarea si lichidarea incendiului care a cuprins un depozit de materiale reciclabile din Alba Iulia, stins dupa patru ore.

- Militarii Fortelor Aeriene Romane care au intervenit cu o aeronava C-27 J Spartan la stingerea incendiilor de padure din Republica Macedonia de Nord au sosit in tara vineri, potrivit Agerpres. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane, echipajul aeronavei a primit…

- Tatiana Stepa s a nascut la 21 aprilie 1963, in Lupeni, judetul Hunedoara. Ea a fost o cantareata romana de muzica folk. Ultimul recital l a sustinut in cadrul festivalului Folk You de la Vama Veche in data de 31 iulie 2009.Tatiana este unul din cei trei copii ai familiei Stepa. Mama ei, olteanca din…

- Un accident mortal a avut loc aseara pe raza localitații Jucu de Mijloc, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 20. Potrivit IPJ Cluj, ”un autoturism care se deplasa inspre Cluj-Napoca a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule aflat in staționare, parțial…