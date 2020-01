Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei se reunește pentru a pregati debutul in Rugby Europe Championship 2020, debut care va avea loc pe 1 februarie, la Tbilisi, Stejarii urmand sa intalneasca Georgia. Timisoara Saracens da cei mai multi jucatori lotului, respectiv 13 din cei 32 care evolueaza in campionatul…

- „Leii” din Banat pregatesc meciul de pe teren propriu cu U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, liderul Ligii Nationale de baschet masculin. Duelul cu echipa ardeleana este programat sambata, cu incepere de la ora 17, la sala „Constantin Jude”, fiind inclus in etapa a 12-a a grupei valorice A. „Intalnim…

- „Leii” din Banat au programat duminica, de la ora 17.00, (Digi Sport 2), la sala "Constantin Jude", ultimul meci din 2019. Adversara echipei banatene este BCMU FC Arges Pitesti, iar partida conteaza ca prima mansa din faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. The post Ultimul bal din 2019! Duel…

- Tariful pentru o ora de inchiriere a salii „Constantin Jude” va fi de 150 de lei sau 300 de lei, atat pentru antrenamente, dar si pentru meciurile oficiale. Pentru un spectacol sau un concert se va plati suma de 900 de lei pe ora. Consiliul Local Timisoara vor avea de aprobat, in urmatoarea sedinta,…

- Ultimul meci de campionat pe care SCM Timișoara il disputa in fata propriilor suporteri in 2019 este programat maine, cu incepere de la ora 18 (Digi Sport 4), la sala „Constantin Jude”. Adversara „leilor” din Banat in etapa a 10-a a Ligii Nationale de baschet masculin este Steaua Bucuresti, formatie…

- Partida este programata in data de 4 decembrie, cu incepere de la ora 19, la Sala „Constantin Jude”. In primul meci, disputat saptamana trecuta la Galati, Baschet SCM Timisoara s-a impus cu scorul de 94-76. „Am batut usor in deplasare echipa din Galati, ne-am impus la o diferenta de aproape 20 de puncte,…

- „Leii din Banat” se intorc in fata suporterilor timisoreni pentru meciul de luni cu SCMU Craiova, contand pentru etapa a 2-a din cadrul grupei A a Ligii Nationale de baschet masculin. Partida cu formatia olteana va incepe la ora 18,30 si se va desfasura la sala „Constantin Jude”. In runda inaugurala,…

- Primul director al SCM Timisoara va oferi aruncarea onorifica la meciul cu SCMU Craiova, programat luni, cu incepere de la ora 18,30, la sala „Constantin Jude”. La cateva zile de la momentul in care si-a incheiat misiunea la clubul SCM, pe care l-a condus inca de la infiintare, Radu Toanca a acceptat…