E doliu in lumea literara autohtona. Cunoscuta scriitoare Ileana Vulpescu a parasit, miercuri, lumea celor vii, potrivit radioromaniacultural.ro. Apreciata romanciera, autoarea volumului ”Arta Conversației” (1980), s-a stins cu doar cateva zile inainte de a implini venerabila varsta de 89 de ani. Filolog, lexicograf, prozator și traducator, lasa in urma o activitate apreciata. Absolventa a Facultații […] The post S-a stins scriitoarea Ileana Vulpescu first appeared on Ziarul National .