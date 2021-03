Stiri pe aceeasi tema

- ● li se acopera costurile școlii de șoferi pentru obținerea permisului de conducere MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate vor acoperi costurile școlii de șoferi pentru 36 de tineri din medii defavorizate. Cei 36 de tineri – care doresc sa obțina permise din categoriile B și C – sunt caștigatorii…

- Cum era in 2018? Peisajul relației bilaterale dintre Romania și Muntenegru aratau, fara tagada, o dinamica intensa in dialogul politic Post-ul IPOTEZE DE LUCRU – Iulian MAREȘ – O fereastra de oportunitate reciproca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Așa intens cum a trait toata viața pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, așa a luptat pana azi!Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 15.01.1960 - 08.03.2021.„Și de-o fi și eu sa mor/ Nu vreau sa va intristați!/ Sa cantați și sa jucați, pana in zori... / Și daca din cand…

- Profesorul univ. dr. Ioan Ianoș, de la Facultatea de Geografie a Universitații din București, explica intr-un comentariu pentru Școala 9 ce inseamna universitatea romaneasca moderna și criteriile de promovare, dar și felul in care finanțarea scade pregatirea studenților și crește indulgența profesorilor.…

- Pe vremea cand soțul meu Paul era consultant PHARE in Romania iar eu, interpret pentru IMC Consulting, ne-am oprit in Post-ul TARGOVIȘTENI IN SUFLET ȘI IN GAND – Iuliana RICH – Haina-l face pe om? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tulpina din Marea Britanie a virusului SARS-CoV-2, este mai competitiva, mai „lipicioasa”, și va lua curand și la noi locul celeilalte tulpini, infectand oamenii. Cel mai probabil, la mijlocul lunii martie, tulpina britanica va deveni majoritara in Romania, estimeaza Razvan Cherecheș, expert in sanatate…

- Este doliu uriaș pe scena politica din Romania, dupa ce Elena Popa, subprefectul de Timiș, s-a stins din viața. Potrivit presei locale, femeia era infectata cu coronavirus. Astfel, COVID-19 a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Moartea ei a șocat intreaga comunitate, fiind indragita de toți…

- De la 1 ianuarie 2021, salariul minim brut pe țara … Post-ul ,,Salariații care lucreaza astazi, in Romania, cu salariul minim sunt saraci’’ (Nicolae Dragodanescu, lider de sindicat) apare prima data in Gazeta Dambovitei .