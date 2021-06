Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie 2021, la varsta de 71 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Știrea a fost confirmata de Mihai Gadea in cadrul ediției de luni seara a emisiunii “Sinteza Zilei”. „Colegul si prietenul nostru, unul dintre cei mai minunati…

- Jurnalistul Florin Condurațeanu a murit luni, in urma unui stop cardio-respirator. Alintat in lumea jurnalistica cu apelativul „Țuțu”, Florin Condurațeanu lasa in urma sa un univers al gazetariei greu de reconfigurat in prezent. Florin Condurațeanu a suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi salvat.…

- DOLIU in media din Romania. Jurnalistul Florin Condurațeanu a MURIT, in urma unui stop cardio-respirator Jurnalistul Florin Condurateanu s-a stins din viata. Acesta a suferit un soc cardio respirator in cursul acestei zile. Doliu urias in Romania. Cunoscutul jurnalist si om de televiziune, Florin Condurateanu,…

- Jurnalistul Florin Condurateanu a murit astazi, in urma unui stop cardio-respirator. Anuntul a fost facut de Mihai Gadea, la Antena 3: „Imi este foarte greu sa va anunț ceea ce urmeaza. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodata, Florin Condurațeanu,…

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. Vestea despre decesul Nataliei Arnaut a fost anunțata pe Facebook de catre administrația Institutului Mamei și Copilului din Chișinau. Medicul obstetrician ginecolog in cadrul Centrului Perinatal de nivelul III a luptat cu boala grea timp de cațiva ani, dar in cele din…

- S-a stins lumina culturii sebeșene! Dupa o lunga suferința, in dimineața zilei de 3 iunie 2021, a plecat spre ceruri cel care a fost poetul, eseistul, astristul și prietenul de nadejde Ioan Kamla. Vestea a lovit atat familia, cat și intreaga comunitate culturala a Sebeșului, ca un fulger, dar nu ne-a…

- Medicul care a efectuat prima operație pe cord deschis din Romania, la data de 5 aprilie 1973, in Targu Mureș, prof. dr. Ioan Pop de Popa, s-a stins din viața vineri, 30 aprilie, la varsta de 93 de ani. Vestea a fost data de catre reprezentanții Fundației "Ioan Pop de Popa" pentru Ocrotirea Bolnavilor…

- A murit fiica lui Emanuel Isopescu, Catalina Isopescu, la doar 49 de ani. Vestea tragica a fost facuta publica de iubitul ei, Oltin Hurezeanu, dar și de Roxana Voloșeniuc, jurnalista și fosta colega de breasla cu Catalina Isopescu. Mai multe persoane publice și-au exprimat durerea in mediul online.