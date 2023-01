Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul in interiorul Pasajului Unirii a fost sistat pentru inlocuirea unor componente electrice deteriorate si va fi repornit, luni dimineata, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4.

- Practic, interesul pentru asemenea evenimente petrecute la (și) in Pasajul Unirii a crescut brusc abia dupa ce lucrarile de refacere au fost executate de catre Primaria Sectorului 4! De-a lungul timpului au mai existat incidente ori accidente asemanatoare celor intamplate din septembrie incoace, doar…

- In noaptea de vineri spre sambata, un alt TIR a fost la un pas sa ramana blocat tot in deja celebrul Pasaj Unirii din Capitala. Camionul cu numere de Turcia a ajuns la mai puțin de 100 de metri de intrarea in tunel, dar, din fericire, de data nu a ajuns sa intre in Pasajul Unirea. Poliția l-a oprit…

- “Jos palaria pentru Petre”, jandarmul care a acordat primul ajutor victimelor din accidentul tragic de vineri, de la intrarea in Pasajul Unirii. El este cel care a procedat la oprirea traficului rutier și acordarea primului ajutor, prin evacuarea primelor persoane cu rani mai ușoare din autocar și punerea…

- „Autocarul are numar de inmatriculare strain. Foarte probabil șoferul nu cunoștea Bucureștiul și circula cu aplicație de navigație. Aceste aplicații nu au informații de gabarit, iar majoritatea utilizatorilor nu seteaza tipul de vehicul pe care il conduc”, spune pentru Libertatea, Monica Duțu, inginer…

- Un șofer a facut accident in Pasajul Unirii din Capitala, eveniment care nu s-a soldat cu victime, insa șoferul a fugit de la locul faptei. Motiv pentu care, pe langa dosarul de la poliție, acesta va fi dat in judecata de Primaria Sectorului 4 pentru distrugere, anunța primarul Daniel Baluța. „In cursul…

- Primaria Sectorului 4 a montat marcaje noi de informare privind limita de inalțime de 3,5 metri in Pasajul Unirii, dupa ce acolo au avut loc mai multe incidente cu autocamioane blocate.„Primaria de sector anunța ca tocmai a montat la Pasajul Unirii noi marcaje de informare privind limita de…