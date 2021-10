Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dragusin, fost selecționer al naționalei de fotbal, a murit, duminica, la vârsta de 95 de ani, informeaza LPF."Unul dintre marii antrenori si profesori din fotbalul românesc, Cornel Dragusin, a încetat din viata duminica 10 octombrie 2021, la vârsta de 95…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de Danuț Oprea (49 de ani). Danuț Oprea este șeful Școlii de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Cei doi vor discuta despre avalanșa de antrenori romani fara licențe din Liga 1. Urmarește emisiunea…

- Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Engin Firat a acceptat o noua provocare. Antrenorul turc va pregati prima reprezentativa a Kenyei in urmatoarele patru meciuri, iar in cazul calificarii echipei in ultima etapa a preliminariilor Campionatului

- O veste trista din anturajul echipei nationale de fotbal a Romaniei. A incetat din viata, luni, 16 august, bucatarul echipei naționale, Yalcin Cadir. „Federația Romana de Fotbal, intreg staff-ul și jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei regreta dispariția, la varsta de 53 ani, a lui Yalcin…

- Fostul portar al echipei naționale a Romaniei, Bogdan Lobonț, a acceptat sa preia selecționata Under 20 a Romaniei, anunța FRF. A imbracat de 85 de ori tricoul Romaniei, participand și la turneele finale...

- Florin Bratu (41 de ani) a revenit la FRF, dar de data aceasta in funcția de selecționer al Romaniei U21, post ramas vacant dupa plecarea lui Adi Mutu.Fostul atacant, care a mai pregatit și naționala Romaniei U18 și despre care se spunea acum ca va prelua nou-inființata naționala Romania U20, are drept…

- Fostul international elvetian Murat Yakin, in varsta de 46 de ani, a fost numit luni in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Elvetiei, inlocuindu-l pe Vladimir Petkovic, care a condus-o pe "Nati" pana in sferturile de finala la EURO 2020, informeaza AFP. "Murat Yakin a semnat,…

- Mircea Radulescu, fostul șef al Școlii de Antrenori, crede ca imixtiunile patronului de la FCSB pot fi stopate doar printr-o intervenție de la Casa Fotbalului. "Și cand voi avea 90 de ani, tot eu o sa conduc echipa, o sa fac schimbarile și o sa decid totul". Gigi Becali nu lasa loc niciunor interpretari…