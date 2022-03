S-a stins din viata Victor Petrescu, fost presedinte al CJ Prahova

Stiri pe aceeasi tema

- Plutonier adjutant șef, Ovidiu Pomirleanu, s-a stins din viața duminica, 27 februarie. Ovidiu Pomirleanu avea o vechime de 24 de ani in structurile militare, vocația de a fi pompier s-a reflectat permanent in activitațile desfașurate de acesta.Tragicul anunț a fost facut public de catre ISU Vrancea,…

- Momente grele pentru familia primarului comunei Oarja, Constantin Bilea! Noaptea trecuta, tatal sau a trecut in neființa. Citește și: Cristina Stocheci: PSD reduce birocrația și faciliteaza accesul fermierilor la ,,Programul Tomata” Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sincere condoleanțe familiei indurerate!

- Grupul Parlamentar PNL Camera Deputatilor a anuntat in aceasta dimineata ca deputatul Corneliu Olar s a stins din viata. In varsta de 62 de ani, Corneliu Olar a mai fost deputat in legislaturile 2008 2012, 2016 2020, din partea PDL, iar ulterior din partea PNL."Colegul nostru, Corneliu Olar, a trecut…

- Doliu, din nou, in presa argeșeana. S-a stins din viața cunoscutul ziarist sportiv Cristi Marinescu. Dupa mai mulți ani in care a avut grave probleme medicale, Cristi Marinescu a plecat catre o lume mai buna și fara suferința, sa scrie despre in Ceruri despre sportivi precum Gascanul Dobrin sau Ilie…

- Fostul comandant al Spitalului Penitenciar Colibași, dr. Cristian Marian Burea, s-a stins din viața aseara. Dr. Cristian Burea a fost medic specialist in medicina interna iar in 2015, directorul medical al Clinicii Natisan. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!

- Fostul președinte al Senatului Romaniei in primii ani de democrație, Oliviu Gherman, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Oliviu Gherman a fost și președinte al PDSR, predecesorul PSD-ului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- DOLIU la IPJ Alba dupa ce un coleg s-a stins din viața mult prea devreme: ”A fost un judiciarist desavarșit, un om bun și un prieten devotat” DOLIU la IPJ Alba dupa ce un coleg s-a stins din viața mult prea devreme: ”A fost un judiciarist desavarșit, un om bun și un prieten devotat” Moartea a lovit…

- Fostul președinte al CSM, Dumitru Visternicean, s-a stins din viața. Asociația Judecatorilor din Moldova a anunțat despre decesul acestuia și au venit cu un mesaj de condoleanțe. „Oricât de firesc este deznodamântul vieții, înfaptuirea acestuia provoaca durere! Astazi,…