- Cunoscutul om de afaceri Florea Tolea a murit ieri dupa amiaza, suferind un infarct in timp ce se afla la volan. Decesul acestuia s-a produs la Eforie Nord, acolo unde avea o parte din afaceri, un important hotel. Tolea mai detinea Grupul Tef din Pitesti si Complexul de 4 stele President din Scornicești.…

- Actorul Dumitru Dragan s a stins din viata la varsta de 79 de ani, acesta fiind descoperit, luni dimineata, de pompierii alertati de vecinii sai de apartament, informeaza b1.ro. Vecinii au chemat autoritatile, ingrijorati ca actorul nu raspundea nici la telefon, nici nu iesise din casa de cel putin…

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare cod galben de ploi abundente și furntuni pentru sambata, in intervalul 15:00 – 22:00, fiind vizate județele Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges. De asemenea, ANM mai arata ca sambata, de la ora 12:00, pana la ora 22:00, in Muntenia…

- Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a nascut. Florin Salam are un baiețel. Fericire mare in familia cantarețului de manele Florin Salam. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, a nascut un baiețel perfect sanatos. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri, intre orele 3.00 – 23.00, va fi cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii. ”Incepand din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (26/27 iunie) aria ploilor…

- Ilie Nastase, ridicat din nou de polițiști, pentru a doua oara in aceeași zi. La cateva ore dupa ce fusese dus la audieri pentru ca a fost prins baut la volan, Ilie Nastase a mers pe scuter, la Spitalul Floreasca, in condițiile in care permisul lui fusese suspendat. Mai mult, la plecarea cu scuterul…

- Cristina Țopescu, detalii despre starea de sanatate a tatalui sau, comentatorul sportiv, Cristian Țopescu. Acesta se afla internat la Spitalul Elias din Capitala, in urma problemelor grave de sanatate. Cristina Țopescu le-a transmis prietenilor virtuali sa se roage pentru parintele ei, care se afla…