S-a stins din viaţă unul din marii muzicieni ai lumii. Suferea de cancer Muzicianul, considerat unul dintre cei mai importanti bateristi din toate timpurile, a murit marti, 7 ianuarie, in Santa Monica (California). Peart a cantat alaturi de Rush timp de peste patru decenii. Trupa a confirmat decesul printr-un mesaj publicat pe Twitter. Neil Peart suferea de trei ani si jumatate de cancer la creier. „Prietenul, fratele nostru de suflet si coleg de trupa timp de 45 de ani, Neil, a pierdut marti incredibila lupta de trei ani si jumatate cu cancerul de creier". Un purtator de cuvant al familiei lui Peart a confirmat, de asemenea, moartea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

