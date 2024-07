S-a stins din viață un fost mare om de rugby din istoria echipei naționale Ion Țuțuianu, fost jucator și selecționer la naționalei de rugby, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani, conform anunțului facut de Federația Romana de Rugby, miercuri, intr-un comunicat pe site-ul oficial. Ion Țuțuianu s-a nascut pe 5 martie 1939, in localitatea ialomițeana Bordușelu, și a fost „o figura reprezentiva a rugby-ului romanesc și a clubului Dinamo, de care se leaga aproape in totalitate cariera lui sportiva, atat ca jucator, cat și ca antrenor”. A jucat mai bine de un deceniu pentru Dinamo, alaturi de care a cucerit doua titluri de campion al Romaniei, dar și Cupa Campionilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion V. Ionescu, cunoscut și sub numele de “Jackie” Ionescu, a incetat din viața la varsta de 88 de ani, conform anunțului facut de Federația Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial luni. In cariera sa de jucator, Ion V. Ionescu a evoluat pentru echipe precum Poli Timișoara, Progresul Sibiu, Sportul…

- Lumea muzicii de petrecere din Romania e in doliu dupa moartea lui Marius Baiazid! Cunoscutul lautar s-a stins din viața dupa o lupta grea cu boala. Florin, fiul artistului, a facut primele declarații dupa ce și-a pierdut tatal.

- Jerry West, considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria NBA, campion cu LA Lakers in 1972, a decedat vegheat de soția sa, Karen. Silueta sa a servit de inspirație pentru sigla National Basketball Association. Vestea trista a decesului lui Jerry West a fost confirmata de Los Angeles…

- Dinamo s-a desparțit de golgheterul echipei din sezonul trecut. Goncalo Gregorio (28 de ani) și-a luat ramas bun de la colegi și fani printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Varful portughez a stat un an la Dinamo. A fost legitimat vara trecuta, dupa ce evoluase ultima oara la Leira, formație…

- Dinamo vrea sa le ofere prelungirea contractelor lui Razvan Patriche (38 de ani, fundaș central) și Gabriel Moura (35 de ani, fundaș dreapta). Cei doi ar ramane liberi de contract in aceasta vara, insa Dinamo nu vrea sa-i lase sa plece. Din informațiile GSP, șefii echipei roș-albe le vor propune prelungirea…

- Fostul mare jucator de handbal, Ștefan Birtalan, dublu campion mondial și medaliat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat la varsta de 75 de ani, a anunțat luni CSA Steaua. Ștefan Birtalan și-a inceput cariera de handbalist la Minerul Baia Mare, echipa cu care a promovat inițial in Divizia…

- Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Acesta avea grave probleme de sanatate și fusese internat la spitalul Fundeni in ultimele 10 luni. Fostul mare campion a decedat in aceasta dimineața,…

- Florin Acsinte (37 de ani), fostul aparator de la Dinamo și Botoșani, a decis sa urmeze o cariera in politica. Retras din activitate in 2021, el a decis sa se implice și mai mult in acest domeniu. Fostul jucator a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul ca va intra in cursa pentru un…