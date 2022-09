S-a stins din viața primarul comunei Potlogi, Nicolae Catrina, vestea a picat ca un trasnet peste comunitate dar și in județul Dambovița. Deja PSD Dambovița a transmis condoleanțe familiei: ” Catrina Nicolae, un om special prin tot ceea ce a facut! PSD Dambovita regreta desparțirea atat de devreme de cel care, inainte de toate, a [...] The post S-a stins din viața primarul comunei Potlogi, Nicolae Catrina first appeared on Partener TV .