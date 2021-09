Fostul dirijor al Orchestrei de Muzica Populara ‘Rapsozii Botosanilor’, maestrul Ioan Cobala, s-a stins din viata, vineri, la varsta de 74 de ani, a anuntat, pe contul sau de Facebook, Orchestra ‘Rapsozii Botosanilor’. Ioan Cobala, care a fost si cetatean de onoare al municipiului Botosani, a decedat in spital unde a fost internat in urma unui stop cardio-respirator suferit in noaptea de sambata spre duminica. ‘Regretam nespus, ne simtim singuri si debusolati. Noi pierdem un reper, un mentor, un prieten, un om cu har si dar, care a slujit pana in ultima clipa a vietii cultura traditionala romaneasca…