S-a stins din viață Eugenia Șerbănescu! A fost prima femeie din Europa ce a cântat la tobe într-o formație S-a stins din viața Eugenia Șerbanescu, membra a grupului Venus, prima formație vocal instrumentala 100% feminina din muzica romaneasca. La jumatatea anilor ’60 era o raritate ca femeie sa urci pe scena cu un repertoriu beat/pop-rock, dar sa apari pe scena cantand la un instrument. Alaturi de colegele sale, Eugenia Șerbanescu a reușit sa uimeasca nu doar pe plan național cat și internațional prin zeci de turnee și spectacole intreprinse intre 1967-1977 in afara țarii. Dupa dizolvarea grupului Venus, instrumentista a facut parte din Orchestra Societații Romane de Radiodifuziune. Carnagiu la un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

