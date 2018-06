S-a stins cantaretul Alexandru Jula. Mesajul familiei

Stiri pe aceeasi tema

- A pastrat cat a pastrat tacerea, dar in aceasta seara, Adi Despot a avut prima reacție, dupa ce s-a anunțat ca el și Loredana pleaca din juriul de la “Vocea Romaniei”. Mesajul celebrului cantareț nu a ramas fara ecou. A primit zeci de comentarii din partea fanilor, dar și multe like-uri. (Promotiile…

- La cinci ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu, soția regizorului vrea sa vanda cavoul familiei din Targu Jiu. Primaria se opune. Dana Nicolaescu, cea de-a doua soție a lui Sergiu Nicolaescu , vrea sa vanda cavoul familiei aflat in Cimitirul Municipal din Targu-Jiu. Urna cu cenusa lui Sergiu Nicolaescu,…

- La 11 ani de la moartea lui Constantin Ofiterescu, s a stins din viata, la varsta de 81 de ani, si sotia fostului mare antrenor de lupte, Ecaterina Adriana.Aceasta isi doarme somnul de veci in Cimitirul Central din Constanta, avand mormantul alaturi de cel al reputatului tehnician.La inmormantare au…

- Sotia lui, Priscilla, in varsta de 72 de ani, a povestit intr-un documentar pentru HBO ca fostul cantaret stia ca va muri. Moartea lui Elvis Presley, pe 16 august 1977, a iscat numeroase controverse. Artistul a fost gasit mort in baia resedintei din Graceland. Rezultatul autopsiei a fost la iveala faptul…

- Maria Lascar, sotia medicului Ioan Lascar a murit joi. Conform surselor spynews.ro, Maria Lascar s a stins din viata la varsta de 70 de ani. Maria Lascar a fost la randul sau medic primar ginecolog si si a facut meseria cu pasiune si dedicatie. A fost casatorita cu Ioan Lascar, iar impreuna au avut…

- Social-democratul aflat in postura de vicepremier si, totodata, ministru al Dezvoltarii in Cabinetul Dancila a adus in discutie faptul ca un referendum pe tema familiei ar putea avea loc in mai anul acesta. Fara mentioneze o data concreta, Stanescu s-a rezumat sa precizeze ca “dupa toate calculele”…

- Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA), care s-a lansat joi, isi propune sa fie o miscare la nivel national, de constientizare si de reprezentare, a declarat, pentru AGERPRES, Cristina Chiriac, presedintele Federatiei. "Initial am pornit la drum ca in seara aceasta o sa lansam Federatia…

- BERBEC Este posibil ca un membru al familiei sa nu isi respecte o promisiune in legatura cu o suma de bani. Nu va grabiti sa ii faceti reprosuri! S-ar putea sa aiba motive obiective. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa flexibilitate in relatiile cu prietenii si cu membrii familiei. TAUR Pe […]…