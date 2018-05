Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti o decizie prin care se stabileste ca urmatoarele alegerile pentru Parlamentul European se vor desfasura in perioada 23-26 mai 2019, se arata intr-un comunicat al institutiei UE.

- Respingând rezoluția privind blocarea asistenței financiare pentru Republica Moldova, Parlamentul European a ales raul cel mai mic. De aceasta parere este deputatul liberal, Lilian Carp, exprimata în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova,…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis pe Twitter un mesaj de susținere pentru europarlamentarul Cristian Preda. Politicianul a fost chemat sa dea explicații pentru afirmațiile facute in cadrul PE cu privire la guvernele Grindeanu și Tudose. Preda a fost acuzat de neglijarea…

