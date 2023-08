Stiri pe aceeasi tema

- Cauza oficiala a morții lui Leandro De Niro Rodriguez, nepotul celebrului actor Robert De Niro a fost stabilita. Tanarul de 19 ani a decedat in urma unei combinatii fatale dintre mai multe substante interzise. Persoana care i-ar fi vandut drogurile, o femeie, a fost arestata.

- O presupusa traficanta de droguri cunoscuta sub numele de „Prițesa Percocet (analgezic puternic din clasa opioidelor - n.n.)” a fost arestata in legatura cu moartea nepotului actorului Robert De Niro, Leandro, de 19 ani.

- Robert De Niro a suferit o pierdere uriașa: nepotul sau in varsta de doar 19 ani a murit. Chiar mama tanarului a facut anunțul pe rețelele de socializare.„Te-am iubit dincolo de cuvinte sau de descrieri din momentul in care te-am simțit in pantecul meu. Ai fost fericirea mea, inima mea și tot ce a fost…

