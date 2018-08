Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu Sarpe de la “Pastisserie Romana” din Burnt Oak, suburbie aflata in nord-vestul Londrei, provine din Romania. Barbatul, care a fugit din Romania in 1979, spune ca britanicii inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare si ca nu au nici aptitudinile,…

- George Bețianu, milionarul roman din Londra, și-a vandut toate firmele pentru a se dedica activitații de lobby pentru oamenii de afaceri romani in Marea Britanie. Acum susține un grup de romani care vor sa se impuna pe piața spalatoriilor de mașini cu un sistem inovator: „Vrem sa cream o multinaționala…

- Romanii mai au extrem de putin timp la dispozitie pentru a solicita restituirea banilor aferenti taxei auto.Citeste si: Romania, AVERTISMENT DUR de la Comisia Europeana. Ce dispozitii a INCALCAT tara noastra Dreptul contribuabililor (...) de a cere restituirea se naste la data intrarii…

- Eugen Teodorovici, ministrul al Finanțelor, il desființeaza pe liberalul Florin Cițu! Totul a pornit de la un avertisment lansat de liberal prin care ii ateniona pe romanii din strainatate care trimit bani in Romania ca statul le va confisca banii, daca trimit sume mai mari de 2.000 de euro.”Un…

- O familie din Bihor a pus pe picioare o afacere rara. Si culege profit, desi nu isi gaseste loc pe piata din Romania. Ferma de gaste despre care vorbim vinde oua, pene si chiar boboci, insa totul se duce peste hotare.

- Se pare ca barbatul a murit dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe 15 ianuarie. Spirescu consumase cocaina si nu purta centura de siguranta in timp ce conducea cu 160 km/h. Victor Spirescu a fost primul roman care a sosit in Marea Britanie pentru a lucra atunci cand regulamentele UE s-au…

- Plecați din țara in cautarea unui trai mai bun, romanii au fost transformați in victime ale sclaviei in Marea Britanie. Oamenii din țara noastra ajung sa lucreze uneori chiar și 15 ore de pe zi, uneori chiar și șapte zile consecutiv și fara pauze suficiente. Domeniile in care lucratorii din Romania…