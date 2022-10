Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles al Marii Britanii nu va participa la summit-ul international COP27 privind schimbarile climatice care va avea loc luna viitoare in Egipt in ciuda angajamentului suveranului in ceea ce priveste problemele de mediu, informeaza duminica DPA si PA Media.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a transmis un mesaj guvernatorului general al Canadei prin care isi exprima compasiunea dupa impactul devastator al uraganului Fiona, care a provocat pagube imense in estul Canadei si moartea a doua persoane, relateaza miercuri dpa.

Pentru mulți locuitori din satul transilvanean Viscri, din județul Brașov, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a fost un vecin amabil și implicat. Aici, porțile din lemn ale casei, folosita ca centru de instruire și expoziție de catre fundația regelui, au fost drapate cu panglici negre.

Noul prim-ministru al Regatului Unit, Liz Truss, il va insoți pe Regele Charles al III-lea intr-un turneu regal in cele patru națiuni ale Marii Britanii, in timpul zilelor de doliu național pentru mama sa, Regina Elisabeta a II-a, infomeaza Mediafax.

Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care "ii era groaza", intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Charles al III-lea urmeaza sa fie proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cursul unei reuniuni la Londra a Consiliului Succesiunii, anunta vineri intr-un comunicat Palatul Buckingham, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail.

Regina Elisabeta a Marii Britanii a amanat o reuniune a consilierilor sai din cadrul Consiliului Privat, care urma sa aiba loc miercuri, dupa ce a fost sfatuita de medici sa se odihneasca, a anunțat Palatul Buckingham, conform Reuters.