S-a stabilit data la care se vor vira salariile compensatorii ale celor concediați de la Complexul Energetic Hunedoara Salariile compensatorii ale celor 1.477 de persoane disponibilizate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor fi virate in conturile celor in drept pe data de 5 august, a reiterat vineri administratorul special al CEH, Cristian Rosu. Acesta a fost prezent vineri la Ministerul Energiei, unde a avut o intalnire cu ministrul Virgil Popescu si cu reprezentantii Sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul CEH. „Pe data de 5 august, asa cum am precizat, se vireaza salariile compensatorii (intr-o singura transa) pentru toate persoanele disponibilizate. A fost adoptata, si publicata in Monitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

