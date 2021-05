S-a stabilit data când devine funcțional ”pașaportul COVID”! ”E o veste foarte bună” Certificatul verde digital al Uniunii Europene pentru COVID-19 ar trebui sa fie functional de la 1 iulie, a declarat vineri comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, salutand recentul acord intre Parlamentul European si Consiliul UE drept “o veste buna pentru toti cetatenii europeni”, relateaza dpa și Agerpres. Comisia saluta acordul politic provizoriu la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul referitor la Regulamentul ce reglementeaza certificatul electronic al UE privind COVID . Acest lucru inseamna ca certificatul (denumit anterior „adeverința electronica verde”) este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

