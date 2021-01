Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Intervenție Sebeș, in cooperare cu SVSU Cugir ,intervin, duminica, in jurul orei 14.00, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la parterul unui bloc cu doua etaje, la Cugir. Flacarile se manifestau la un cazinou, cu degajari mari de fum,. Locatarii blocului au fost evacuați…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a suferit arsuri de gradele II si III pe 80% din suprafata corporala in urma unui incendiu izbucnit, duminica seara, in locuinta sa din comuna vasluiana Zorleni, informeaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doua persoane au fost grav ranite sambata dimineata, intr-un incendiu izbucnit la locuinta lor din judetul Olt, iar acestea au suferit arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului, fiind transportate la spital. Interventia pompierilor a durat trei ore. Focul a fost cauzat de un scurtcircuit la tabloul…

- Un batran de 73 de ani a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului in urma incendiului care i-a cuprins gospodaria, luni dimineața. Nenorocirea s-a petrecut in Satul de Sus, comuna Cocoraștii Colț. ISU Prahova a trimis la fața locului trei autospeciale de pompieri, un echipaj de…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Alte sapte persoane sunt ranite, printre ele si medicul de garda, care a fost grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .

