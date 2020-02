Stiri pe aceeasi tema

- Cand "Regele" nu e prin preajma, familia isi face de cap! Roxana Dobre, alaturi de Betty si sotul ei, Catalin Visanescu, au fost surprinsi de Paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza uimitoare! La ceas de seara, voia buna si-a spus cuvantul!

- Relația dintre frumoasa bruneta originara din Gorj și iubitul ei a fost destul de tensionata in ultima perioada. Cei doi s-ar fi certat foarte tare in urma cu mai multe zile, iar bruneta ar fi luat, recent, decizia de a-l “aresta la domiciliu” pe celebrul cantareț de manele, in așa fel incat…

- Sa vezi si sa nu crezi! Sau mai bine... sa auzi si sa nu crezi! Adrian Minune a facut o declaratie neasteptata privind relatia dintre Florin Salam si sotia sa, Roxana Dobre. Sa fie vorba de ceva probleme in paradis?

- Andreea Antonescu și Ștefan Manolache s-au desparțit și au șters de pe contul de socializare, toate pozele pe care le aveau impreuna. De altfel, aceasta este prima desparțire din showbiz, la inceput de an. Andreea Antonescu este casatorita in acte cu Traian Spak, barbatul cu care o fetița, insa cei…

- Actorul american Channing Tatum si cantareata britanica Jessie J s-au despartit dupa o relatie de un an, potrivit revistei People citata de ziarul spaniol ABC. Fostul cuplu, care s-a afisat prima oara impreuna in octombrie 2018, a decis sa se desparta in urma cu aproape o luna, fara certuri…

- Pe 29 noiembrie 2019 se fac 26 de ani de la prima emisie a postului Antena1, care promitea inca de la inceput sa fie alaturi de romani cu divertisment de calitate, zeci de vedete și momente de neuitat. Este zi de sarbatoare pentru noi și toata ziua va fi presarata pe post cu momente speciale, dedicate…

- De ceva vreme, Florin Salam și-a tot bagat fanii in sperieți. Dupa ce s-a aflat ca manelistul sufera din cauza oboselii, care i-a accentuat niște probleme de sanatate, cantarețul și-a anulat acum și mai multe concerte. Bineințeles, fanii au inceput sa se ingrijoreze și sa se intrebe ce se intampla cu…