Conducerea Societatii de Transport Bucuresti solicita in continuare angajatilor sa-si reia activitatea si sa-si indeplineasca obligatiile de serviciu si anunta ca 25% din parcul auto se afla in trafic, respectiv 82 de tramvaie din 181, 65 de troleibuze din 86 si 15 autobuze din 460.

