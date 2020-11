Stiri pe aceeasi tema

- O femeie diagnosticata cu COVID-19 s-a sinucis in timp ce era internata la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. ”Un eveniment nefericit s-a petrecut in aceasta dimineața la Secția Boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O pacienta in varsta de 55 de ani din Beclean, internata in…

- Inca 68 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, printre care doua cadre didactice, 3 elevi, 4 angajați ai Spitalului Județean de Urgența Bistrița, un angajat de la Primaria Bistrița, un angajat al Instituției Prefectului, dar și 8 angajați ai unor firme din județ. Totodata,…

- In ultimele 24 de ore, 54 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, inclusiv un medic, un asistent, un cadru didactic, un jandarm și un polițist local. Un pacient infectat cu SARS CoV-2 a murit, Bistrița-Nasaud ajungand astfel la 117 decese. La nivel național, s-au inregistrat…

- Inca 13 bistrițeni au fost confirmnați cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, printre care doi angajați AJOFM, un cadru didactic de la Colegiul Național Andrei Mureșanu (CNAM) și un elev de la Liceul cu Program Sportiv (LPS). Alți trei au decedat, iar doi au fost declarați vindecați. De asemenea,…