- Trei persoane au murit si aproximativ 30 au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Cadavrul in putrefactie al unui barbat care s-a sinucis acum cateva luni a fost descoperit de o femeie intr-o casa parasita din satul Smeura, comuna Mosoaia. Femeia a alertat imediat Politia. Un echipaj al IPJ Arges a verificat casa si a gasit documentele barbatului mort. Numele sau este Ion Manole,…

- Ea a fost gasita de catre mama sa, sambata la ora 17, lovita la cap. Aceasta a bandajat-o si lasat-o sa se odihneasca. In camera in care a fost gasita victima era si un televizor cazut. A doua zi, duminica, femeia i-a spus mamei ca se simte si scurt timp a decedat. Mama a anuntat autoritatile si corpul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din localitatea buzoiana Scurtesti, a fost gasit, sambata, spanzurat intr-o anexa a casei parintilor sai. Tanarul era administratorul unei firme de proiectare. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, acesta a lasat un bilet de adio in care a dezvaluit motivele gestului…

- Drama in familia unei tinere din Buzau care si-a pus capat zilelor, miercuri noapte, inghitind un pumn de medicamente. Diana avea 23 de ani si era mamica unei fetite de un an. Prietenii au aflat despre tragedie chiar de pe contul de Facebook al fetei care si-a pus capat zilelor, printr-o postare facuta…