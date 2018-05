S-a sinucis din cauza unui mesaj. O adolescenta de 17 ani si-a pus capat zilelor dintr-un motiv bizar

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Suceava s-a sinucis dupa ce parinții i-ar fi luat telefonul mobil. Melisa și-a pus capat zilelor la doar 15 ani, dupa ce s-a spanzurat in locuința parinților sai din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii. Fata folosea, in ultima perioada, telefonul mobil tot mai des, iar parinții ei au…

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, acuza toate guvernele care au condus Romania in ultimii 20 de ani ca au dus țara intr-un declin continuu. Liderul sindical din zona Rovinari susține ca, din cauza indolenței și nepasarii guvernanților, locurile de munca din…

- O adolescenta de 16 ani a murit dupa ce a cazut de la geamul apartamentului in care locuia, decedand pe loc. Conform observator.tv, Patricia avea 16 ani, iar surse apropiate anchetatorilor spun ca fata de care a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Satu Mare, s-a sinucis

- Constantin Reliu, vasluianul care nu a putut dovedi ca este viu, vrea sa-i ceara ajutor lui Erdogan, sa-l primeasca inapoi in Turcia, scrie The Associated Press. Vasluianul declarat mort in 2016, deși este viu, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Barbatul a declarat ca a pierdut procesul,…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…