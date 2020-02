Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman a pus pe jar autoritatile din Londra. Un cartier a fost evacuat, dupa ce tanarul si-a lasat masina parcata peste noapte, langa gara East Croydon. Automobilul lasat nesupravegheat a fost catalogat drept suspect de catre politia metropolitana. Dis-de-dimineata, autoritatile au evacuat zona…

- Mama bebelușului gasit in scara unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei a relatat, in cadrul emisiunii „Vorbește Moldova” adevaratele motive ce au facut-o sa-și abandoneze copilul, dar și circumsanțele in care a ramas insarcinata și a nascut. Femeia susține ca principala cauza a faptei sale a fost…

- Un prahovean de 50 de ani, care a scapat nevatamat dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, a fost gasit mort sub un pod CFR din apropiere, primele indicii fiind ca s-a sinucis. Polițiștii au deschis un doar penal și fac cercetari, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Prahova,…

- Accident cumplit in Tulcea! Miercuri dupa-amiaza, 29 ianuarie, un tanar de 25 de ani din comuna Sarichioi si-a pierdut viata dupa ce a pierdut controlul volanului, iar autoturismul pe care il conducea s-a oprit intr-un copac de pe marginea drumului.

- Politistii de frontiera din Turnu Magurele au descoperit un autoturism marca BMW M 4, in valoare de 50.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie. Mașina era condusa de un cetatean englez care a declarat ca a cumparat-o de la un conațional, informeaza romania24.ro. Potrivit reprezentanților…

- Mama ei a gasit, fara suflare, prabușita in camera ei, scrie a1.ro. „Am inmormantat-o in hainele pe care le cumparasem și pe care nu a apucat niciodata sa le vada". Timpul nu vindeca ranile! Mesajul mamei care și-a pierdut unica fiica in seara de Ajun este ravașitor! Tragedia a lovit in Marea…

- "Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o mostenire de la tara, averea mea", a spus Viorel Lis. "Cand va fi sa mor, o sa mor cu sufletul impacat. Nu am mintit, nu am furat, nu am inselat", a mai spus Viorel Lis.…