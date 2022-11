Un comandant rus implicat in razboiul presedintelui rus Vladimir Putin din Ucraina a fost gasit impuscat in biroul sau. Colonelul Vadim Boiko, in varsta de 44 de ani, care a fost implicat in campania de mobilizare a rezervistilor, ar fi suferit ”rani multiple cauzate de glont”, relateaza presa rusa, citata de „The Sun” și news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente…