S-a sinucis creatorul antivirusului McAfee! Informatia a fost publicata mai intai de publicatia spaniola El Pais. Moartea sa a fost anuntata la cateva ore dupa ce Curtea Nationala a Spaniei a aprobat extradarea lui in Statele Unite, unde acuzatiile de evaziune fiscala ar fi putut duce la o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 30 de ani. Deciza ar fi putut fi contestata in apel, iar extradarea propriu-zisa ar fi necesitat aprobarea Guvernului Spaniei. McAfee a fost arestat pe 3 octombrie anul trecut, pe aeroportul El Prat din Spania, in timp ce se pregatea sa fuga din tara in Turcia. In aceeasi luna, McAfee a fost acuzat in Tennessee de sustragerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

