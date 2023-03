S-a semnat ordinul privind structura anului școlar 2023-2024 S-a semnat ordinul privind structura anului școlar 2023-2024, a fost integrata propunerea de modificare a proiectului, astfel incat vacanța de primavara din anul 2024 sa includa perioada sarbatorilor pascale. Ordinul prevede: – durata cursurilor: 36 de saptamani – data inceperii cursurilor: 11 septembrie 2023 – data incheierii cursurilor: 21 iunie 2024 – saptamana de vacanța, [...] The post S-a semnat ordinul privind structura anului școlar 2023-2024 first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

