- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, cu ocazia semnarii documentelor de preluare de catre Romgaz de la Exxon a activelor pentru 50% din perimetrul Neptun Deep, ca gazele din Marea Neagra vor fi extrase nu mai tarziu de anul 2026. Potrivit acestuia, estimarile ofera garantii asupra faptului ca exista…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și David Muniz, Charge d’Affaires ad-interim – Ambasada SUA in Romania, au participat astazi la semnarea contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente perimetrului Neptun…

- „Participare la ceremonia de semnare a contractului necesar finalizarii tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (pentru preluarea participatiei in perimetrul Neptun Deep)”, este anunțul biroului de presa al Guvernului.

- Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a SNGN Romgaz a aprobat in aceasta dupa-amiaza incheierea contractului de vanzare-cumparare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Contractul urmeaza sa fie incheiat…

- Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., la data de 22 martie 2022, a avizat inchierea contractului de vanzare – cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobandite…

- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 22 martie 2022 s a analizat achizitia a 100 din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucuresti, avand in vedere faptul ca intre data Adunarii Generale…

- Penalul Dan Tudorache (PSD) preia, in Parlamentul Romaniei, mesajele Moscovei: el sustine ca NATO, SUA si UE nu trebuie sa mai furnizeze arme Ucrainei. Tudorache a ramas deputat PSD, desi, in 2020, Marcel Ciolacu spunea ca-l va determina sa demisioneze din Parlament, datorita problemelor penale pe care…

- Reprezentanții Ambasadei Amercii la București au facut, joi, primele declarații in contextul razboiului din Ucraina. Iata ce transmit diplomații SUA: Ambasada Amercii la București, declarații „Ne coordonam direct cu partenerii noștriromani pentru a apara libertatea in regiunea Marii Negre și pentru…