Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a semnat contractul pentru Turnul de Apa din Iosefin. Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul... The post Primaria Timișoara a semnat contractul pentru Turnul de Apa din Iosefin (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- In scurt timp vor putea incepe lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul dintre obiectivele majore in contextul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Primaria Timișoara a anunțat ca a semnat contractul de execuție a reabilitarii cu caștigatorul licitației deschise, respectiv…

- A venit momentul ca și Primaria Timișoara sa invețe sa implementeze guvernanța participativa. Timișoara a fost invitata in cadrul unui program internațional de guvernanța participativa, alaturi de alte orașe din SUA, Canada, Nepal sau Argentina. Primaria Municipiului Timișoara participa la un program…

- De luni, la primele ore le dimineții orașul se va aglomera din nou cu vehiculele parinților care duc copiii la școala de cartier sau cea ”high class” din centrul Timișoarei. Dar, primaria s-a pregatit, cu investiții finalizate, unele parțial, unele integral, cu inovații edilitare și noi viziuni pentru…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca incepand cu data de 1 septembrie, linia 13 va fi prelungita pana in zona Solventul. Astfel, autobuzul va circula dupa un nou traseu. Traseul tur va fi Pasaj CFR/strada Locotenent Ovidiu Balea – strada Locotenent Ovidiu Balea – strada Closca – strada…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat licitatia, iar astazi s-a semnat contractul pentru proiectul “Achizitie mijloacelor de transport public autobuze electrice 18 m, Brasov, Timisoara”. Din partea fabricantului au fost prezenți Okan Baș- CEO Karsan Otomotiv și Deniz Cetin-CCO Karsan Otomotiv, care au…

- Cum platește Primaria Timișoara amenda pentru lipsa certificatelor verzi de la Colterm? Deocamdata edilul șef nu are o soluție, dar are ceva speranțe ca ”vom vedea ce se va intampla la acest proces. Amenda exista, e imensa, de 107 milioane, dar primarul Dominic Fritz nu vorbește despre plata ei. In…

- Voluntarii pe bani, chemați de Primaria Timișoara sa vina și sa puna umarul la realizarea unui portal exemplu, nu au fost de gasit. Iar ca rezultat, municipalitatea a anunțat ca a semnat un nou contract cu societatea care se ocupa de ani buni cu site-ul PMT. Contractul ii mai aduce 102.000 plus TVA.…