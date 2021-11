Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a incheiat, astazi, un parteneriat cu reprezentanții Asociației Dezvoltarea Europeana a Comunitații Locale (DECL) și Asociației EcoAssist, in scopul implementarii inițiativei naționale de impadurire pe baza de voluntariat "Plantam fapte bune in…

- Primaria Ploiesti urmeaza sa deruleze parteneriate cu doua ONG-uri pentru plantarea de perdele forestiere in dreptul terenurilor de sport de la Parcul Municipal Vest si pe terenul fostei gropi de gunoi de pe Centura de Est. In ambele cazuri, actiunea urmeaza sa fie derulata de Primarie, in…

- Timișoara primește caldura incepand de joi seara, a anunțat primarul orașului Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook. Edilul a explicat ca noul furnizor a semnat contractul cu Primaria, dar numai pana luni, 1 noiembrie. Edilul a precizat, joi, ca a gasit o rezolvare de moment a crizei caldurii din Timișoara:…

- Municipalitatea ieseana a anuntat ca va incepe mai multe proiecte in oras, respectiv modernizarea depoului Companiei de Transport Public din zona Dacia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cinematografului Dacia, precum si reabilitarea termica a 14 gradinite, scoli si licee, cu ajutorul…

- Premierul Florin Citu spune ca Planul național de redresare și reziliența al Romaniei va fi aprobat in 27 septembrie, cand presedintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la București sa-l semneze. Premierul a mai spus ca primii bani vor ajunge in Romania inainte de finalul anului.

- Ministerul Educației și președinții Ligii Studenților Romani din Strainatate (LSRS), Asociației Tineretului ONU din Romania (AT ONU), Federației Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR) și Uniunii Studenților din Romania (USR), au semnat acordul de colaborare in vederea organizarii…

- Vineri a fost semnat contractul de proiectare pentru noul stadion „Nicolae Dobrin”, un stadion de categoria UEFA 4, pe care se vor putea desfasura inclusiv meciuri internationale, al doilea mare proiect CNI, dupa Sala Polivalenta. Municipalitatea isi propune o abordare holistica asupra amplasamentului.

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, le solicita parlamentarilor prahoveni sa se implice direct in gasirea unor cai de rezolvare a problemei salubritații, in orașul nostru.Edilul șef al municipiului Ploiești i-a informat in scris pe parlamentarii județului Prahova cu privire…