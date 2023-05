Stiri pe aceeasi tema

- Contractul ”Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda” - Magistrala 6 - 1 Mai-Otopeni a fost semnat, marti, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, valoarea acestuia fiind de peste 1,2 miliarde de lei fara TVA. Finalizarea Magistralei 6 este programata…

- Cea mai buna veste a momentului a fost data astazi de directorul general al Metrorex, Mariana Miclauș. Aceasta a anunțat ca din anul 2027 vom putea circula cu metroul pana la Aeroportul Otopeni. Contractul semnat astazi va lega statia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Pe M6 vor circula 12 trenuri, care vor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment, a declarat ca este convins ca acest proiect va fi unul de succes. “Sunt convins ca acest proiect va fi unul de succes. Asa cum stiti, tot ce tine de M6, prima sectiune, probabil undeva in luna iunie se va da ordinul de incepere de…

- Romania va primi trenuri noi in 2023. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi. Asta dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de trenuri noi pentru calatori. Grindeanu a mentionat…

- Directorul general CFR Calatori, Traian Preoteasa, spune ca iși asuma acțiunile angajaților companiei, dar nu iși poate asuma „subfinanțarea cronica a sistemului feroviar din ultimii 30 de ani”. Directorul general CFR Calatori vine cu precizari in cazul celui mai grav accident feroviar din ultimul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca Romania nu pierde niciun euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar legea privind reforma pensiilor speciale trebuie sa fie facuta tinand cont de realitatile din acest moment. „Intr-o reforma trebuie sa tii cont de realitatile care…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,a semnat contractele pentru cele 3 Loturi ale Autostrazii Bacau - Pascani (parte a Autostrazii A7), la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Banii vin din PNRR, bani europeni nerambursabili. Conferinta ministrului Grindeanu…