Moldovenii de peste Prut, invitați de Maia Sandu la Preşedinţie, pe 17 decembrie - Care este motivul

„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul ţării noastre. Am reuşit să obţinem încrederea Uniunii Europene, am păstrat unitatea şi am muncit cu toţii foarte mult pentru ca Moldova… [citeste mai departe]