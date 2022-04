Daca ieri, prețurile carburanților inregistrau scaderi, in prima zi de Paște, acestea au explodat din nou. Monitorul Prețurilor arata ca prețul pentru un litru de motorina a crescut semnificativ fața de ziua anterioara. Totul s-ar putea datora cererii de carburanți care a fost mult mai mare. In acest sens, cel mai probabil fiecare benzinarie a decis sa profite și sa majoreze din nou prețurile. ATENȚIE la aceste alimente! Pot crea probleme de sanatate COPIILOR Astfel, in prima zi de Paște, pentru un singur litru de motorina , șoferii vor plati mai bine de 9 lei, arata Antena 3. Evoluție preț motorina…