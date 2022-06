S-a SCUMPIT energia electrică! Care sunt noile tarife aprobate de ANRE Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a aprobat noile tarife la energia electrica care vor fi puse in aplicare din 1 iunie. Consumatorii Premier Energy vor achita un tarif de 2 lei și 64 de bani pentru un kilowatt-ora, fața de 2 lei și 71 de bani cat a cerut compania, iar cei din nordul țarii – 2 lei și 86 de bani (tariful solicitat – 2 lei si 93 de bani), transmite Jurnal.md. De asemenea, au fost aprobate urmatoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de catre I.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate in funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța ședința publica pentru maine. Atunci ar urma sa fie aprobate noile tarife pentru energia electrica, in urma unei solicitari din partea Premier Energy.

- Majorarea tarifului la energia electrica este ceruta și la nordul țarii, dupa ce compania FEE-Nord a expediat o cerere in acest sens catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Reprezentanții companiei solicita o scumpire cu 42 de bani a tarifului actual. Solicitarea de majorare…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat luni, 6 iunie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 7 iunie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 32,20 lei/litru (cu 11 bani mai mult), iar al motorinei…

- Noile tarife la energia electrica, aprobate de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica la mijlocul lunii martie, intra in vigoare incepind de azi, 1 aprilie. Astfel, noul preț la energia electrica pentru consumatorii casnici din centrul și sudul R. Moldova oferit de ”Premier Energy” a fost…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrica, noteaza Noi.md Potrivit tarifelor aprobate de ANRE, consumatorii casnici vor achita cu 66 de bani (2,17 lei per kWh) mai mult sau 43,7% mai mult decit…

- ANRE a examinat și aprobat, în ședința publica, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrica. Astfel, consumatorii de energie electrica din Nordul Republicii Moldova vor plati cu 47 de bani mai mult curentul electric, începând cu 1 aprilie, transmite Știri.md.…

- Incepand cu 1 aprilie, cresc tarifele la energia electrica. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a aprobat demersul Premier Energy de a majora tariful de la 1,51 lei la 2,17 lei/kWh, transmite IPN.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a pregatit proiectul de hotarâre privind aprobarea noilor prețuri pentru energia electrica, potrivit Safenews.md. Potrivit documentului, consumatorii casnici deserviți de Premier Energy ar urma sa plateasca 2 lei și 17 bani…