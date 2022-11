S-a scumpit benzina cu aproape 1 leu într-o lună. Motorina sare de 9 lei litrul Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l. In data de 29 septembrie 2020 litrul de benzina standard se vindea cu 6.52-6.59 lei/l, iar benzina premium - 6.98-7.05 lei/l, in timp ce motorina standard avea un preț la pompa de 7.89-7.92 lei/l, motorina premium - 8.25-8.28 lei/l. Remarcam astfel o scumpire consistenta la litrul de carburanți, fața de finalul lunii septembrie. Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 8 noiembrie 2022. Carburantii standard… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 8 noiembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi,…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.98 lei/l și 9.05 lei/l. Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Prețurile carburanților in Cluj-Napoca, 31 octombrie 2022PETROM:…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 7 octombrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.52 lei/l și 8.11 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din Cluj-Napoca și din țara pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 27 septembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.52 lei/l și 8.13 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 27 septembrie 2022, pot fi verificate online…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.63 lei/l și 8.13 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Prețurile carburanților in Cluj-Napoca, 23 septembrie 2022PETROM:…

- Carburantii standard se comercializeaza, joi 22 septembrie, in Romania cu preturi cuprinse intre 6.63 lei/l și 8.23 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 22 septembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Prețul benzinei și all motorinei in Romania, 20 septembrie 2022. Carburanții standard se comercializeaza astazi cu prețuri cuprinse intre 6.73 lei/litru și 8.23 lei /litru. Prețurile afișate de stațiile de carburanți din țara, implicit și din Cluj, pot fi verificate online pe Monitorul Prețurilor. Prețurile…

- Prețul motorinei continua sa creasca, in timp ce benzina este mai ieftina decat in urma cu o zi. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.38 lei/l și 8.82 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe…