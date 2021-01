Stiri pe aceeasi tema

- Noua administratie de la Washington este la fel de vehementa impotriva gazoductului Nord Stream 2, ce permite transportul gazului rusesc in Germania ocolind Ucraina, anuntand obstacole in relatia dintre SUA si Germania, relateaza Politico.

- In urma unei avarii aparute ieri, 18 ianuarie 2021, CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau) anunta intreruperea alimentarii cu apa a municipiului Onesti. In aceasta situatie, RAJA S.A. va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in municipiul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Netflix a devenit preferatul majoritații abonaților datorita ofertei generoase de filme și seriale de toate genurile. Anul 2021 aduce, insa, noi tarife, abonamentul se scumpește din luna februarie. Abonamentul Netflix se scumpește din februarie 2021. Pandemia de COVID-19, cu restricțiile sale care au…

- Patinoarul din Alba Iulia va fi deschis in 15 decembrie, odata cu ieșirea din carantina a municipiului: Ce tarife vor fi practicate Odata cu ieșirea municipiului Alba Iulia din carantina, pe data de 15 decembrie, se va da si startul bucuriei pe patinoarul de pe latura vestica a Cetații Alba... Articolul…

- In urma unei avarii aparuta astazi, 12 decembrie 2020, pe conducta de alimentare cu apa potabila apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onesti a fost intrerupta.In aceasta situatie, RAJA S.A. va fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritațile de la Beijing au elaborat noi reglementari menite sa reduca puterea celor mai mari companii chineze din online, anunța BBC . Reglementarile sugereaza ca Beijingul este tot mai ingrijorat de influența in creștere a platformelor digitale. Noile reguli ar putea afecta giganți tehnologici…

- Pe 3 noiembrie 2020, o data cu publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) din 28 octombrie 2020, au intrat in vigoare noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre SA Moldovagaz, scrie…