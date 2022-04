S-a scris istorie la Frumușica! Panglică, pâine cu sare și sobor de preoți la inaugurarea contorului de gaz Președintele PNL Botoșani Costel Șoptica, insoțit de mai multe oficialitați locale, a participat la inaugurarea rețelei de gaz din comuna Frumușica, un contor fiind sfințit de un sobor de preoți, iar oficialii au mancat paine cu sare și au taiat panglica inaugurala, anunța ReporterIS , care citeaza presa locala . „Astazi la Frumușica s-a scris #ISTORIE! Primarul Constantin Balașanu a facut de ziua lui un mare cadou cetațenilor comunei pe care acesta o conduce. S-a inaugurat branșarea la gaz metan a comunei prin racordarea școlii, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa aiba parte de acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

