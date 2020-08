Stiri pe aceeasi tema

- Noi vești pentru pensionari! Se schimba varsta de pensionare. La cați ani iși pot depune de acum dosarul de pensie? Pensii 2020. Se schimba varsta de pensionare Noi reguli cu privire la varsta de pensionare vor intra in vigoare de la 1 iulie. Modificarile ii vor afecta pe majoritatea dintre varstnici.…

- Proiectul legislativ prin care persoanele care au locuit timp de cel putin 30 de ani in zone poluate se vor putea pensiona cu doi ani mai repede a fost inițiat la finalul anului 2017 iar ieri a fost adoptat final de Camera Deputaților. La propunerea deputatului de Timiș, Alfred Simonis, in lege au fost…

- Deputatii au modificat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, art.65 alin.(5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele…

- Varsta de pensionare a fost redusa cu doi ani pentru categoriile de persoane care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare. Legea promulgata de președintele Klaus Iohannis a intrat in vigoare.

- Veste buna pentru pensionari! Peste 300.000 de varstinici vor primi mai mulți bani la indemnizația lunara meritata. Cum se va face recalcularea 2020. Recalculare pensii 2020 Modificari pentru pensionari! Recalcularea pensiilor este aproape finalizata de Casa Naționala de Pensii Publice care a adus mai…

- Veste buna pentru romani – se reduce varsta de pensionare! Ce categorie de cetațeni vor putea beneficia de noua decizie a Guvernului? Se reduce varsta de pensionare! Ce romani beneficiaza de decizia Guvernului? Oficialii au decis pe data de 14 iulie ca varsta de pensionare sa scada pentru o anume categorie…

- Se reduce varsta de pensionare cu doi ani pentru anumite categorii de persoane. Astfel, romanii vor ieși la pensie cu doi ani mai devreme decat varsta standard, atat femeile, cat și barbații, daca au locuit intr-un mediu nociv, n zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extracției, prepararii…

- In ceea ce-i priveste pe barbati, varsta standard de pensionare este de 63 de ani, iar stagiul de cotizare de 34 de ani. CNAS spune ca, atat in cazul barbatilor, cat si in cazul femeilor, se stabileste pensia pentru limita de varsta in conditiile unui stagiu de cotizare de minimum 15 ani. Femeile care…