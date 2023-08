Propunerile Ministerului de Interne privind modificarea conditiilor de restituire a permisului de conducere retinut si a celor de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre soferii care detin permise eliberate de alte state intra in vigoare incepand de azi. Ordonanța, care intra in vigoare de azi, introduce posibilitatea restituirii permisului de conducere – retinut […] The post S-a schimbat procedura prin care se restituie permisul de conducere. Ce vor face politistii first appeared on Ziarul National .