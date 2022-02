Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion a declarat pentru News.ro ca partidul va avea un congres extraordinar anul acesta, in cadrul caruia "e foarte posibil sa fie ales un singur presedinte". In acest moment, AUR e condus de doi co-presedinti: George Simion si Claudiu Tarziu. De asemnenea, in cadrul Congresului…

- Copreședintele AUR George Simion susține, într-un drept la replica, ca formațiunea sa, AUR, nu este vizata de comunicatul Patrirahiei care critica „confiscarea politico-ideologica a credinței”. Ce precizeaza AUR:”1. AUR nu e pomenit în comunicat. 2.…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat pentru presa din Israel, ca opiniile favorabile ale lui Calin Georgescu fața de personalitați precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu nu reprezinta poziția partidului. Simion a declarat Agenției Telegrafice Evreiești (JTA) ca Georgescu trebuie sa…

- Copreședintele AUR, George Simion, a comentat interviul lui Calin Georgescu (caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR), in care cel din urma și-a exprimat admirația pentru de Corneliu Zelea Codreanu sau mareșalul Ion Antonescu. „In Romania este o lege, nu ai voie sa vorbești…

- In doi ani, romanii iși vor da seama ca a uri nu ofera locuri de munca, a insulta nu ține loc de școli și a alcatui liste negre nu-ți platește curentul AUR, partidul lui George Simion, Claudiu Tarziu și Calin Georgescu, partidul care a bagat-o in parlament pe Diana Șoșoaca și, alaturi de ea, a mai dat…

- Liderii Alianței pentru Unirea Romanilor susțin revendicarile greviștilor de la STB. „Suntem alaturi de ei și de toți angajații din Romania care lupta pentru drepturile lor legale”, a declarat deputatul George Simion, co-președinte AUR. O delegație a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) din care au…

- AUR a inceput discutiile pentru crearea unui „pol conservator”, invitand mai multe partide la discutii, acestea fiind formatiuni care sunt promovate mai ales de Sputnik, agentia de stat a Kremlinului. Copresedintele formatiunii, Claudiu Tarziu, a precizat pentru „Adevarul” ca AUR doreste sa ofere romanilor…