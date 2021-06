S-a schimbat Legea venitului minim garantat. Ce imbunatatiri au fost aduse

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o serie de decrete, printre care și cel privind promulgarea modificarilor aduse Legii venitului minim garantat. Actul normativ stabileste conditiile in care Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare de urgenta, in bani sau in natura,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru modificarea si completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, actul normativ stabileste conditiile in care Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 524 20 mai a fost publicat Ordinul pentru modificarea si completarea Regulamentului educatiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.149 2012. Actul normative cu numarul M.99, la care facem referire a fost semnat de…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a transmis, luni, cu privire la informatia lansata in spatiul public, potrivit careia „Guvernul vrea sa creasca stagiul minim de cotizare la pensie de la 25 de ani la 35 ani", ca potrivit Legii nr. 263/2010, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 468 din 5 mai a fost publicata Legea 115 2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 270 2015 privind Statutul rezervistilor voluntari.Astfel, la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu, precum si la declararea starii de mobilizare…

- In ultimele 24 de ore, politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au continuat actiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Astfel, 4.300…

- Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, modificari la Legea cu privire la ajutorul social, instituind o noua modalitate de indexare a venitului lunar minim garantat de stat. Similar modificarilor aprobate recent in privința indexarii pensiilor, venitul lunar minim garantat (VLMG) se va indexa de…