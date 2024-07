Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - FCSB 2-0. Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor, a anunțat dupa ultima etapa din play-off-ul Superligii faptul ca Neil Lennon va semna luni contractul și va fi noul antrenor al Rapidului. Neil Lennon a sosit astazi in Romania, iar maine va semna contractul cu Rapid. Marți va fi prezentat…

- Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara și fan declarat al Rapidului, i-a facut mai multe propuneri lui Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului din Giulești. Iancu e de parere ca Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, ar trebui sa nu mai aiba putere de decizie pe partea sportiva.…

- Potrivit ultimelor informații, Mircea Lucescu (78 de ani), care se afla in discuții cu Dan Șucu, patronul Rapidului, s-ar implica deja in Giulești, informeaza gsp.ro.Rapid a suferit un nou eșec in play-off-ul Superligii.

- Antrenorul Mircea Lucescu (78 de ani), care se afla in discuții cu Dan Șucu, patronul Rapidului, s-ar implica deja in Giulești. Rapid a suferit un nou eșec in play-off-ul Superligii. A fost invinsa de Sepsi, scor 2-3, in runda cu numarul #9 a Superligii. Dupa meci, jurnalistul Decebal Radulescu a facut…

- Raul Rusescu, expertul emisiunii GSP Live, a analizat comunicatul emis ieri de Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului # Rusescu e aproape sigur ca alb-vișiniii vor avea un nou președinte și un nou antrenor din vara și vorbește despre Dani Coman și Marius Șumudica drept urmatorii oameni-cheie din…

- Ionel Ganea a analizat prima infrangere a lui Bogdan Lobonț pe banca Rapidului, de la Ovidiu, in fața celor de la Farul Constanța, scor final 1-3. Fostul mare internațional, coleg cu „Lobby” la Rapid in sezonul de titlu 1998-1999, considera ca o mare parte din vina o are și interimarul giuleștenilor,…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) nu mai este antrenorul Rapidului. Tehnicianul italian s-a desparțit de giuleșteni dupa o serie de patru eșecuri consecutive in primele patru etape din play-off. Victor Angelescu, unul dintre acționari, a oferit prima reacție dupa plecarea antrenorului. Acesta a anunțat…

- Vlad Munteanu, managerul operațional al Federației Romane de Fotbal, ii propune lui Dan Șucu un nume cu greutate pentru banca Rapidului: Mircea Lucescu # Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat avut de „Il Luce” la un club din Romania, chiar la Rapid. Demiterea lui Cristiano Bergodi de pe banca giuleștenilor…