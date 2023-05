S-a schimbat din nou legea. Ce lucrări ce se pot executa FĂRĂ AUTORIZAȚIE de construire Legea construcțiilor a fost din nou extinsa pentru a include lucrarile ce pot fi executate fara sa fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire. Legea va intra in vigoare joi, potrivit avocatnet.ro. Concret, se vor putea executa curand fara autorizație de construire lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice pentru proiecte de infrastructura de transport de interes național și de infrastructura de metrou. Totodata, se vor putea executa fara autorizatie de construire lucrari de suprainalțare a trecerilor pentru pietoni,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura din Senat, senatorul Toma Petcu, a condus, joi, ședința pentru semnarea unei Rezoluții Comune intre Comisia pentru transporturi și infrastructura din Senatul Romaniei și Comisia economie, buget si finante din Parlamentul Republicii Moldova.…

- Legea promulgata de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa poata fi executate fara autorizatie de construire/desfiintare…

- Ministerul Transporturilor a emis Autorizația de Construire pentru primele doua loturi ale Autostrazii Bacau – Pașcani, tronsoane pe care firmele lui Dorinel Umbrarescu trebuie sa le construiasca in termen de 30 de luni. Dupa emiterea Autorizației de Construire, CNAIR va transmite Ordinul pentru Inceperea…

- Masuratorile pe canalul Bastroe ar uma sa inceapa de miercuri, 15 martie, așa cum au stabilit autoritatile romane si cele ucrainene pe 3 martie, insa cu doua zile inainte de aceasta deplasare, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, 13 martie, ca in continuare asteapta acordul scris al partii…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat, luni, ca ambasadorul Ucrainei in Romania a fost convocat la Ministerul de Externe. Convocarea are legatura cu Ministerului ucrainean al Infrastructurii privind adancirea caii de navigatie pe Canalul Bastroe. „Este vorba de executarea unor lucrari care au…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) acuza interesele coaliției de guvernare de a menține monopolul unor firme „de casa” in domeniul transportului de persoane intra-județean. Parlamentarul arata ca in cadrul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura, in care s-a discutat proiectul de lege pentru…

- Peste 305 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 sunt in mod oficial in constructie, odata cu semnarea contractelor de executie pentru cele trei loturi ale autostrazii Bacau Pascani, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR , a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca au fost definitivate rapoartele finale pentru selectia membrilor in Consiliile de Administratie ale Metrorex, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR), CFR Calatori si…